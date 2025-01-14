Rektör Ünüvar, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen fotoğraflar değerlendiriliyor.

Ünüvar, oylama sürecinin önemine vurgu yaparak, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağladığını belirtti. Bu tür etkinliklerin, ülke genelinde paylaşım ve etkileşimi artırdığını ifade etti.

Gerçekleştirilen oylama, fotoğrafçılığın önemini ön plana çıkarırken, Türk kültürü ve değerlerinin yansıdığı karelerin seçilmesi açısından da büyük bir fırsat sunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.