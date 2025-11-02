Remzi Çayır Kahramanmaraş'ta: Milli Yol Partisi İktidar Yürüyüşünü Başlattı

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin 2. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresine katıldı. Kongre, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Çayır: "İktidar yürüyüşünü başlattık"

Kongrede konuşan Çayır, iktidar yürüyüşünü başlattıklarını belirtti. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, geçmişten bugüne iktidarların Türkiye'yi geriye götürdüğünü savunan Çayır, Türkiye'de bugüne kadar 186 parti kurulmuşken, kendilerinin kimseye dayanmadan ve kimseden maddi destek istemeden hareket ettiğini vurguladı.

Çayır konuşmasında, "insanı merkeze alarak hayat pahalılığına son vermek amacıyla Milli Yol Partisi'ni kurduk. Diğer partiler sistem içinde çare ararken Milli Yol Partisi sistemi değiştirerek çare aramaktadır" dedi.

Kongre sonucu

Tek listeyle gidilen kongrede Ali Akkurt başkan seçildi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin 2. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresi'ne katıldı.