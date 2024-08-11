Renk Temalı Fotoğraf Sergisi Havuz Üzerinde Açıldı

Renk Temasıyla Fotoğraf Sergisi

Profesyonel ve amatör fotoğrafçılardan oluşan Fotokolektif Atölyesi, 40 üyesiyle birlikte 'renk' temalı bir sergi düzenledi. Sergi, Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nin avlusunda havuz üzerinde sergilenen panellerde ziyaretçilere sunuldu.

Küratör İsa Özdemir'den Açıklamalar

Serginin küratörü ve atölyenin kurucusu olan fotoğrafçı İsa Özdemir, serginin amacının amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bir araya getirmek olduğunu ifade etti. Özdemir, sergide renklere vurgu yaptıklarını belirterek, 40 sanatçının toplamda 42 fotoğrafını vinil baskı ile sunduklarını söyledi.

Serginin Süresi ve Ziyaret Bilgileri

Renk temalı bu özel sergi, bu ayın sonuna kadar ziyaretçilerini bekliyor. Fotoğraf severler için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu sergi, sanat tutkunlarını buluşturmayı amaçlıyor.