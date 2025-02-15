Renkliköy: Elmadağ'ın Yeni Turizm Merkezi Olma Yolunda

Elmadağ'da Renkliköy Projesi ile tarihi mahalleler renklendirilerek turizm potansiyeli artırılıyor. Eski evler ve sosyal alanlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:50
Renkliköy: Elmadağ'ın Yeni Turizm Merkezi Olma Yolunda

Renkliköy, Elmadağ'ın Yeni Cazibe Merkezi Haline Geliyor

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, 300 haneden oluşan Yenidoğan ve Yenipınar mahalleleri, 'Renkliköy Projesi' sayesinde çeşitli renklere boyanan evleriyle adeta bir cazibe merkezi haline geliyor.

Başkente yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta yer alan bu mahallelerde, Elmadağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ile bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve yaşam alanlarını canlandırmak hedefleniyor.

Renkliköy Projesi Nedir?

Elmadağ Belediyesi, farklı ülkelerdeki renk değişim örneklerini inceleyerek, 'renksel dönüşüm' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda, mahallede bulunan eski evlerin dış cepheleri rengarenk boyandı ve bu evler şiirler ile grafitilerle süslendi. Ayrıca, 70 yıllık geçmişe sahip eski bir köy konağı onarılarak, bir kafe olarak hizmet vermeye başladı.

Yeni Yapılar ve Sosyal Alanlar

Yenidoğan ve Yenipınar mahallelerinde hayata geçirilen Renkliköy Projesi kapsamında Renkliköy Meydanı, Renkliköy Tavşan Bahçesi ve mesire alanları gibi sosyal yapılar inşa edildi. Bunun yanı sıra, Angora tavşanı için bir 'Tavşan Çiftliği' de kuruldu.

Elmadağ Belediyesi'nin Hedefleri

Elmadağ Belediyesi AR-GE Müdürü ve peyzaj mimarı İsa Eren Akbıyık, bu projeyle hem altyapıyı hem de üst yapıyı güçlendirmenin yanında, bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini belirtti. Şu ana kadar 110 ev onarıldı ve dış cepheleri çeşitli renklere boyandı.

Akbıyık, gelecekte projeye yeni etapların eklenerek 390 dönümlük alana yaymayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, düzenledikleri kahve festivalinin de bu bağlamda büyük bir etki yarattığını açıkladı. Festival boyunca kadın girişimcilerin stant açmasıyla yeni bir pazarın ortaya çıktığını vurguladı.

Ziyaretçi Açısından Yoğun İlgi

Bölgenin gastronomi ve fotoğrafçılıkla ön plana çıkarılması planlanırken, yaz aylarında Renkliköy'e günlük en az bin ziyaretçi beklendiği duyuruldu. Kahvaltı hizmeti veren bir mekana dönüştüren Hatice Kaplan, misafirlerin yoğun ilgisinden memnun kaldığını belirtti.

Görüşlerini paylaşan ziyaretçiler, Renkliköy'ü eski köy evi atmosferinde, nostaljik deneyim olarak tanımlıyor. Ziyaretçi Nihal Aydın, 'Sanki eski bir köy evine girmiş gibiyim' derken, Tevfik Ün ise bölgenin güzelliği karşısında hayran kaldığını dile getirdi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, 300 haneden oluşan Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri, "Renkliköy...

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, 300 haneden oluşan Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri, "Renkliköy Projesi" kapsamında farklı renklere boyanan evleri ve sosyal alanları ile cazibe merkezi haline geliyor.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, 300 haneden oluşan Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri, "Renkliköy...

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, 300 haneden oluşan Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri, "Renkliköy Projesi" kapsamında farklı renklere boyanan evleri ve sosyal alanları ile cazibe merkezi haline geliyor.

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