Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Resmi Gazete'de 1 Ekim 2025 yayımlanan kararlar

Resmi Gazete, 1 Ekim 2025 tarihli sayısında enerji yatırımlarından askeri personel statüsüne, kara yolu taşımacılığından kişisel verilerin korunmasına kadar birçok alanda önemli yönetmelik ve kurul kararlarını duyurdu. Yayımlanan düzenlemeler hem kamusal hem de özel sektörde uygulamaları etkileyecek nitelikte.

Rüzgar enerjisi yatırımlarına teknik hızlandırma

Gündemin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri, Rüzgar kaynağına dayalı elektrik üretimi başvurularının teknik değerlendirmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik oldu. Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinde kritik rol oynayan rüzgar enerji santralleri (RES) için teknik başvuru süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Sektör temsilcilerinin uzun süredir beklediği bu adım, başvuru süreçlerindeki bazı bürokratik engellerin azaltılmasını hedefliyor.

Karayolu taşımacılığında yeni standartlar

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile taşımacılık sektöründe hizmet kalitesinin artırılması, güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve dijitalleşen lojistik süreçlere uyum sağlanması hedefleniyor. Yeni düzenlemelerin ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgesi şartları, sürücü eğitimleri ve araç muayene süreçlerine ilişkin daha güncel ve sıkı standartlar getirmesi bekleniyor.

Sözleşmeli subay ve astsubay statülerinde düzenleme

Sözleşmeli subay ve astsubay yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli askeri personelin özlük hakları ve kariyer planlamasına yönelik düzenlemeler yayımlandı. Söz konusu değişiklikler; görev süreleri, tayin hakları ve emeklilik süreçlerine ilişkin iyileştirmeler içeriyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kararı

Dijitalleşmenin hızlandığı dönemde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından alınan kararlar da Resmi Gazete'de yer aldı. Kurul'un yayımladığı ilke ve uygulama esasları, vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına yönelik yeni düzenlemeler getiriyor.

Yayımlanan yönetmelik ve kararların uygulamaya geçirilmesiyle birlikte ilgili sektörlerdeki süreçlerin nasıl şekilleneceği önümüzdeki dönemde daha netleşecek.