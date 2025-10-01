Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

1 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete kararları; rüzgar enerjisi başvuruları, karayolu taşımacılığı, sözleşmeli askerî personel düzenlemeleri ve KVKK kararı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:48
Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Resmi Gazete'de 1 Ekim 2025 yayımlanan kararlar

Resmi Gazete, 1 Ekim 2025 tarihli sayısında enerji yatırımlarından askeri personel statüsüne, kara yolu taşımacılığından kişisel verilerin korunmasına kadar birçok alanda önemli yönetmelik ve kurul kararlarını duyurdu. Yayımlanan düzenlemeler hem kamusal hem de özel sektörde uygulamaları etkileyecek nitelikte.

Rüzgar enerjisi yatırımlarına teknik hızlandırma

Gündemin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri, Rüzgar kaynağına dayalı elektrik üretimi başvurularının teknik değerlendirmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik oldu. Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinde kritik rol oynayan rüzgar enerji santralleri (RES) için teknik başvuru süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Sektör temsilcilerinin uzun süredir beklediği bu adım, başvuru süreçlerindeki bazı bürokratik engellerin azaltılmasını hedefliyor.

Karayolu taşımacılığında yeni standartlar

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile taşımacılık sektöründe hizmet kalitesinin artırılması, güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve dijitalleşen lojistik süreçlere uyum sağlanması hedefleniyor. Yeni düzenlemelerin ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgesi şartları, sürücü eğitimleri ve araç muayene süreçlerine ilişkin daha güncel ve sıkı standartlar getirmesi bekleniyor.

Sözleşmeli subay ve astsubay statülerinde düzenleme

Sözleşmeli subay ve astsubay yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli askeri personelin özlük hakları ve kariyer planlamasına yönelik düzenlemeler yayımlandı. Söz konusu değişiklikler; görev süreleri, tayin hakları ve emeklilik süreçlerine ilişkin iyileştirmeler içeriyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kararı

Dijitalleşmenin hızlandığı dönemde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından alınan kararlar da Resmi Gazete'de yer aldı. Kurul'un yayımladığı ilke ve uygulama esasları, vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına yönelik yeni düzenlemeler getiriyor.

Yayımlanan yönetmelik ve kararların uygulamaya geçirilmesiyle birlikte ilgili sektörlerdeki süreçlerin nasıl şekilleneceği önümüzdeki dönemde daha netleşecek.

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek
2
YÖK: Başarılı Öğrenciler 3 Yılda Üniversiteyi Bitirebilecek
3
Trabzon'da Yoroz Limanı'nda İnsansız Deniz Aracı Kontrollü İmha
4
İsrail Ordusu Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi: Batı Şeria'da Gözaltılar
5
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılını görkemli sezonla kutluyor
6
Mersin'de Kadın İtfaiyeciler Zorlu Parkurlarda Afete Hazırlanıyor
7
Bakan Bak: Eylül'de Milli Sporculardan Tarihi Başarılar

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam