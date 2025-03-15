Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerin bölüm ve üniversite değiştirmesine yasak getirdi. Yeni düzenleme resmi gazete ile duyuruldu.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 00:56
Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Askeri Öğrencilere Kısıtlama Geldi

Milli Savunma Bakanlığı, askeri eğitim alanında önemli bir değişikliğe imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencilerin bölüm veya üniversite değiştirme ve yatay geçiş yapma imkanları tamamen ortadan kalktı.

Yeni Yönetmelik ile Gelen Değişiklikler

"Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığıyla Resmi Gazete'de duyurulan bu yeni düzenleme, askeri öğrencilerin eğitim hayatında büyük değişikliklerin yapılacağının sinyali olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Bu değişiklikle birlikte, herhangi bir nedenle öğrenim gördükleri bölümden memnun olmayan veya farklı bir üniversitede okumak isteyen askeri öğrenciler, bu isteklerini gerçekleştiremeyecekler. Yönetmelik, askeri öğrencilerin öğrenimlerine başladıkları bölüm ve yükseköğretim kurumlarında devam etmek zorunda olduğu belirtilerek, bu konuda kesin bir hüküm getirildi.

Teğmen Nasıp Tarihleri Değişti

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise, Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihlerinin mezuniyet tarihi olarak kabul edilmesi oldu. Bu durum, askeri öğrencilerin mezuniyetleriyle birlikte doğrudan teğmen rütbesiyle göreve başlayacaklarını ifade ediyor.

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