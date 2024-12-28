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Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bakanlıklar ve kurumlara yönelik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 00:59
Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları

Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla duyuruldu. Yapılan atamalar arasında dikkat çeken noktalar yer alıyor.

Önemli Atamalar

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar atandı. Bu atama, önemli bir görev değişimi olarak öne çıkıyor.

Görevden Almalar

Yapılan atama kararlarına ek olarak, bir dizi görevden alma kararı da dikkat çekti. Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve çeşitli eğitim müdürleri görevden alındı. Görevden alınan isimler arasında Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt yer alıyor.

Yeni İsimler Görevde

Yeni atamalar arasında Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Eyyüpkoca, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fazilet Durmuş, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan Baydur gibi isimler öne çıkıyor. Ayrıca, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mine Hayta ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Öncü gibi yeni atamalar da dikkat çekiyor.

Bu atama ve görevden alma kararları, Türkiye’deki bakanlık ve kurumların yönetiminde önemli bir değişim sürecinin başlangıcı olarak görülüyor.

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