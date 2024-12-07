Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları Yayınlandı

Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de duyuruldu. Bu kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş ise görevden alınarak yerine Nevim Öz atandı. Ayrıca, Ardahan İl Müdürlüğü'ne Mahmut Çetinkaya, Çanakkale İl Müdürlüğü'ne Ali Ömüt, Karaman İl Müdürlüğü'ne Seval Yılmaz, Niğde İl Müdürlüğü'ne Hilal Ünal ve Rize İl Müdürlüğü'ne Selim Köse atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı'na Emin Türker ve Suat Dede, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Serkan Çömen, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ise Rıdvan Türkseven getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da önemli değişiklikler yaşandı. Açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na Gözde Şahin atandı. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu görevden alınırken, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Hüseyin Keskin, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Niyazi Gül getirildi.

Son olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk de görevden alındı.