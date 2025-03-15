Resmi Gazete'de Gerçekleşen Atama Kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararlarıyla birçok önemli pozisyona atamalar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 00:44
Resmi Gazete'de Gerçekleşen Atama Kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan atamalarla, kamu kurumlarında önemli görev değişiklikleri yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki Atamalar

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik atanmıştır. Ayrıca, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İsa Tekpınar getirilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan atanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki Görev Değişikliği

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ise açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş'un ataması gerçekleştirilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya ise Başmüfettişliklere atanmışlardır.

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