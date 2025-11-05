Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Resmi Gazete Onayladı: Trafikte Yeni Kurallar ve ATV'lere Kask Zorunluluğu (4 Kasım 2025)

4 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleri, trafik güvenliğinde önemli yenilikler getiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyurulan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, özellikle ATV ve motosiklet kullanıcılarını doğrudan ilgilendiriyor.

ATV Sürücüsü Dikkat: Kask ve Gözlük Zorunlu

Yönetmeliğin 150. maddede yapılan güncelleme ile 1 Ocak 2001 tarihinden sonra üretilen ve "ATV" olarak tanımlanan T3 kategorisi araçların sürücüleri için yeni koruyucu ekipman şartı getirildi. Buna göre; sürüş sırasında koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü takmak ve bağlamak zorunlu hale geldi. Aynı hüküm, bu araçlarda arka koltukta seyahat eden yolcular için de geçerli olacak.

Motosikletlerde Eldiven Zorunluluğu

Yönetmelik değişikliğiyle motosiklet sürücüleri ve yolcuları için de koruyucu ekipman yükümlülüğü genişletildi. Artık motosiklet sürücülerinin ve taşınmaları halinde yolcuların TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven giymeleri mecburi olacak. Emniyet yetkilileri, bu standardın eldivenin kaza anında aşınma, yırtılma ve darbeye karşı koruyuculuğunu belgelediğini vurguluyor; denetimlerde yalnızca bu standarda uygun eldivenler kabul edilecek.

Bisiklet ve Moped Sürücüleri Muaf

EGM açıklamasında, yeni eldiven zorunluluğunun tüm iki tekerlekliyi kapsamadığı belirtildi. Buna göre, bisiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan sürücüler TS EN 13594 eldiven şartından muaf tutuldu.

Engelli ve Gazilere e-Devlet Üzerinden Park Kartı Kolaylığı

Yönetmelik değişiklikleri arasında dijital hizmetlere yönelik bir düzenleme de yer aldı. Karayolları Trafik Yönetmeliği eki Ek:47de yapılan düzenleme ile engelli ve gaziler için verilen "Engelli/Gaziler Park Kartı" başvuruları artık Emniyet Genel Müdürlüğü trafik denetleme birimlerine yapılan fiziki başvurunun yanı sıra e-Devlet üzerinden barkodlu ve karekodlu olarak da üretilebilecek.

ATV Kullanımı İçin Ehliyet Şartı

Sıkça sorulan sorulardan biri olan ehliyet gerekliliğine ilişkin hatırlatma da metinde yer aldı: ATV kullanabilmek için B1 sınıfı ehliyet gerekiyor. B1 ehliyeti; net motor gücü 15 KW'ı aşmayan ve net ağırlığı 400 kg'ın altında olan dört tekerlekli ATV'leri kullanacaklara veriliyor.