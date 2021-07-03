İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1386.83
ALTIN
500.00
DOLAR
8.6819
STERLİN
12.0377
EURO
10.3155
Günlüğü bin liralık şezlongta güneşlenen Burcu Biricik'in keyfi yerinde!
Günlüğü bin liralık şezlongta güneşlenen...
Karma aşı koronavirüs hastalığına karşı bağışıklık kazandırır mı?
Son Dakika
Karma aşı koronavirüs hastalığına karşı...
Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!
Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en yaşanabilir ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti
Son Dakika
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en...

Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!

TEİAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile özelleştirme kapsamına alındı. Konuyla ilgili karar, Resmi Gazete’de 3 Temmuz 2021 tarihinde yayımlandı. İşlemlerin 2022 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. İşte detaylar…

03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:37
Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!
Takip Et:

Remi Gazete’de bugün yayımlanan karar ile Türkiye Elektrik İletişim AŞ’nin özelleştirme kapsamına alındığı açıklandı. Resmi Gazete’nin nugünkü sayısında Cumhurbaşkanının konu ile ilgili kararı yer aldı.

Bu bağlamda; TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına karar verildiği belirtildi. 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından sürdürülen özelleştirme işlemlerinin 2022 yılının Aralık ayında sona ermesi planlanıyor.

2020'de 14,9 milyar ciro

Bugün Resmi Gazete'de özelleştirileceği açıklanan TEİAŞ, birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. 2019’da 2,1 milyar, 2020 yılında ise 14,9 milyar ciro elde etti. TEİAŞ, 14,9 milyar ciro ile Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden 26. oldu.

2020 raporlarına göre TEİAŞ varlıklarının toplam 27,9 milyar TL değeri bulunuyor.


Son Güncelleme: 03.07.2021 17:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TEİAŞTEİAŞ özelleştirildi Mi?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu ve özel sektör çalışanları için Kurban Bayramı tatili süresi
Kamu ve özel sektör çalışanları için Kurban Bayramı tatili süresi
Hatay’da zincirleme kaza: 4 otomobil çarpıştı
Hatay’da zincirleme kaza: 4 otomobil çarpıştı
Deniz Kuvvetler Komutanlığı son 20 yılın rekorunu kırdı! Denizlerde 200 bin saat
Deniz Kuvvetler Komutanlığı son 20 yılın rekorunu kırdı! Denizlerde 200 bin saat
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var..
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var..
Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'nin normalleşme tarihini açıkladı!
Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'nin normalleşme tarihini açıkladı!
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına Vatan Operasyonu! 213 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına Vatan Operasyonu! 213 tutuklama

Popüler Haberler

Formula 1 Avusturya Grand Prix 2021 S Sport 2 kanalından yayınlanıyor!
Google yeni özelliğini resmen açıkladı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Vedat Muriqi için yeniden karşı karşıya
iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri belli oldu
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
YouTube tüm videolara reklam koyma kararı aldı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.