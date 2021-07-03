Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!

Remi Gazete’de bugün yayımlanan karar ile Türkiye Elektrik İletişim AŞ’nin özelleştirme kapsamına alındığı açıklandı. Resmi Gazete’nin nugünkü sayısında Cumhurbaşkanının konu ile ilgili kararı yer aldı.

Bu bağlamda; TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına karar verildiği belirtildi.

2020'de 14,9 milyar ciro

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından sürdürülen özelleştirme işlemlerinin 2022 yılının Aralık ayında sona ermesi planlanıyor.

Bugün Resmi Gazete'de özelleştirileceği açıklanan TEİAŞ, birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. 2019’da 2,1 milyar, 2020 yılında ise 14,9 milyar ciro elde etti. TEİAŞ, 14,9 milyar ciro ile Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden 26. oldu.

2020 raporlarına göre TEİAŞ varlıklarının toplam 27,9 milyar TL değeri bulunuyor.