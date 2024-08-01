Ressam Faruk Erçetin: İstanbul'un Sokaklarında Sanat Yolculuğu

Faruk Erçetin ile Sokakların Sanat Dünyasında Yolculuk

Genç ressam Faruk Erçetin, İstanbul'da sokakları resmederek Süheyl Ünver'in izinden gidiyor. Sanat çalışmalarını değerlendirerek, "Çizim yaptıkça anlam dünyasının bir parçası olmaya başladığımı gördüm" diyor.

Yüksek Lisans Eğitimi ve Sokak Çizimlerine Yöneliş

1988 doğumlu olan Erçetin, Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları üzerine yüksek lisans yaparak "A. Süheyl Ünver'in Eyüp Defterlerinde Şehir Dokusu" başlıklı teziyle dikkat çekti. Sanatçı, sokak çizimlerine başlarken kendi perspektifini bulma peşindeydi.

İstanbul'un Keşif Alanı

Erçetin, "İstanbul çok büyük bir keşif alanı; çok az insan bunun farkında" diyerek, geniş bir coğrafyada Türk evlerini çizerken geçmişle bağlantı kurduğunu ifade etti. Ayda bir İstanbul'da çizim yaparak o zamana dair kültürel bağları yeniden canlandırıyor.

Sokakların Dili ve İletişim Bağı

İstanbul'un sokaklarında geçtiğimiz günleri anarak, eşya ile bir iletişim bağının var olduğunu söyleyen sanatçı, sanatın sadece tuvale yapılan çizimlerden ibaret olmadığını vurguladı. "Resim, zihnimde her an beliren birçok sahnenin yansımasıdır" dedi.

Geçmişin ve Geleceğin Arasında Yolculuk

Erçetin, Türk resminin iki dilini bir arada taşımak gerektiğini ifade ederek, yüzleşilmesi gereken bir bilinçaltı olduğunu vurguladı. "Her sohbetimizde ben de ona dönüşüyorum. Çünkü formlar yok olduktan sonra ruhlar da kaybolacak" açıklamasını yaptı.

Hatay'da Duygusal Bir Deneyim

Geçen yıl deprem öncesi Hatay'a giderek, oradaki yapıları çizdiğini ve daha sonra o mekanların yıkıldığını öğrendiğini belirten Erçetin, bu deneyimi "Yaşlı biriyle tanışmışsınız ve öldüğünü duymuşsunuz gibi hissettiriyor" sözleriyle dile getirdi.

Sonuç olarak, Erçetin'in İstanbul'a dair 13 yıl boyunca yaptığı çalışmalar, sanat dünyasında kalıcı izler bırakıyor ve şehrin kültürel dokusunu yeniden keşfetmeyi sağlıyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehri gezerek sokakları resmeden genç ressam Faruk Erçetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehri gezerek sokakları resmeden genç ressam Faruk Erçetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehri gezerek sokakları resmeden genç ressam Faruk Erçetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehri gezerek sokakları resmeden genç ressam Faruk Erçetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehri gezerek sokakları resmeden genç ressam Faruk Erçetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehri gezerek sokakları resmeden genç ressam Faruk Erçetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehri gezerek sokakları resmeden genç ressam Faruk Erçetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.