Ressam Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Önde gelen ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan, merakla beklenen solo resim sergisi "Şaşırt Beni"yi Futy Art Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Hayatın Akışına Dikkat Çekiyor

Açılışta yaptığı konuşmada, Özcan, “Günümüzde olayların hızlıca geçtiği ve insanların yoğun yaşamları içerisinde kaybolduğu bir dönemdeyiz. ‘Şeker Portakalı’ kitabında bahsedilen şaşırmamız gereken anlarla doluyuz. Her yolculuk geçmişle başlar ve ben de bu bağlamda eserlerimi oluşturuyorum” dedi.

Sanatın Farkındalık Yaratma Rolü

Özcan, sanatın görülmeyen durumlarla insanlar arasında bir farkındalık oluşturması gerektiğini belirterek, “Hepimizin biraz gözlemlemeye ve şaşırmaya ihtiyacı var. Bu nedenle sergime ‘Şaşırt Beni’ adını verdim ve sanat ile renklerin birleşiminde yeni deneyimler sunmayı hedefliyorum” dedi.

Dijital Sanat Deneyimi

Sergide dijital sanat eserinin de yer aldığına dikkat çeken sanatçı, “Genç izleyici kitlesi için oluşturduğum interaktif deneyimler, izleyiciyi sanat eserinin içine dahil ediyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle, herkes eserle bir bütün olma deneyimi yaşayabilecek” şeklinde konuştu.

Sergi Ziyareti ve Availability

Dr. Seval Özcan'ın “Şaşırt Beni” sergisi, 3 Ekim tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Seval Özcan Kimdir?

1983 yılında İstanbul'da doğan Dr. Seval Özcan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. Halen Medipol Üniversitesinde ders vermekte olan Özcan'ın eserleri, ulusal ve uluslararası birçok sergi ve fuarda yer almıştır.

Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi, Futy Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi, Futy Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi, Futy Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi, Futy Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi, Futy Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.