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Resul Hor kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Sedat Peker, yayınladığı videolarda bazı isimlerle ilgili iddialarda bulunmaktadır. Bu isimlerden biri de Resul Hor. Sedat Peker'in Resul Hor olarak bahsettiği Resul Holoğlu kimdir? Bu haberimizde Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu Resul Hor hakkında detayları sizler için derledik İşte Resul Hor hakkında detaylar...

08 Haziran 2021 Salı 20:32
Resul Hor kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
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Resul Hor kimdir?

 Organize suç lideri Sedat Peker videoda bazı isimleri iddia ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Türkiye'yi hedef olarak konuştu. Sedat Peker ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son videosunda bu kez Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu'nu kamuoyu önünde hedef aldı ve ağır bir şekilde suçladı. Sedat Peker'in sosyal medya hesabında Resul Holoğlu'ndan Resul Hor olarak bahsettiği görülüyor. Resul Holoğlu'nun ailesi aslen Trabzon'un Of ilçesinden olup, 1967 yılında Kocaeli'de doğdu. İlköğrenimini Kocaeli'de tamamladıktan sonra 1985 yılında Polis Akademisi'nden, 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu.


Kayseri, İstanbul, Milano, İtalya (güvenlik komiseri olarak), Şanlıurfa, İstanbul ve Edine illerinde görev yaptı. Edine İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevi sırasında 2012 yılında birinci kademe karakola terfi etmiş ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır.


Son Güncelleme: 08.06.2021 20:32
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Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker Resul HorResul Holoğlu Kimdir?
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