Bist 100
9.273,99 0%
DOLAR
30,83 0,33%
EURO
33,11 -0,35%
ALTIN
1.988,71 0,45%

Retkitler suç örgütü çökertildi: Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı

‘Redkitler’ adlı suç örgütüne karşı yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Örgütün lideri F.D, Fenerbahçe tribününde hakimiyet kurmak amacıyla tribün liderleri İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı'na saldırı emri verdiği belirlendi. Gümüştekin'e yapılan saldırıda 24 yaşındaki Şükrücan Köseoğlu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:46
Retkitler suç örgütü çökertildi: Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı

Bugün ‘Redkitler’ isimli suç örgütüne karşı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle operasyon gerçekleştirildi.

‘Redkitler’ suç örgütüne karşı düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’deki ev ve işyerlerine baskın yapıldı. Baskınlarda 2 ruhsatsız silah, 1 tüfek, 3 zırhlı yelek ve çok miktarda mermi bulundu.

Redkitler adlı suç örgütü, Bahçelievler'de kurulmuş ve bölgede söz sahibi olmak için ‘Daltonlar’ isimli silahlı suç örgütü ile çıkar çatışmasına girmişti. Soruşturma sonucunda Redkitler suç örgütünün ‘Daltonlar’ suç örgütü üyelerine karşı sık sık silahlı saldırı düzenlediği belirlendi.

‘Redkitler’ suç örgütü lideri F.D, Fenerbahçe tribününde hakim olmak için Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı'na 2023 Ağustos'unda Bağcılar'da silahlı saldırı yaptırdığı ortaya çıktı. Aynı şekilde 2024 Ocak'ta Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e de silahlı saldırı düzenledikleri anlaşıldı. Gümüştekin'e yapılan saldırıda 24 yaşındaki Şükrücan Köseoğlu öldü.

İLGİLİ HABERLER

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

6 güne bankalara koşana 15.658 TL- 14.992 TL 32 günlük maaş bağlanacak

6 güne bankalara koşana 15.658 TL- 14.992 TL 32 günlük maaş bağlanacak

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Başkan adayı İbrahim Özkan adaylığını resmileştirdi
2
8. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: Paket yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor
3
YÖK burs ücretlerini artırdığını duyurdu: Lisans ve lisansüstü burs fiyatları artırıldı
4
Emekli olmak isteyenlere Temmuz ayı detayı! Bekleyen bu fırsatı yakalayacak
5
Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak
6
Ataşehir'de şantiyeden alevler yükseldi: 4 konteyner çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
7
Özgür Özel'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş hakkında kritik açıklaması

425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

Tapusunda adı soyadı yazanlar dikkat! O bankadan yüz binlerce lira ödeme çıktı

6 güne bankalara koşana 15.658 TL- 14.992 TL 32 günlük maaş bağlanacak

Masaya geldiği gibi biten imam bayıldı tarifi! Minik porsiyonlarla hemen bitecek

Sihirli Annem oyuncusunun şoke eden değişimi! Mum gibi eridi, kimse tanıyamadı

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

Bu dev ortaklık, BYD’yi zor durumda bıraktı! Bu araba 297 bin TL’ye satılıyor

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu