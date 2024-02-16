Retkitler suç örgütü çökertildi: Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı

Bugün ‘Redkitler’ isimli suç örgütüne karşı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle operasyon gerçekleştirildi.

‘Redkitler’ suç örgütüne karşı düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’deki ev ve işyerlerine baskın yapıldı. Baskınlarda 2 ruhsatsız silah, 1 tüfek, 3 zırhlı yelek ve çok miktarda mermi bulundu.

Redkitler adlı suç örgütü, Bahçelievler'de kurulmuş ve bölgede söz sahibi olmak için ‘Daltonlar’ isimli silahlı suç örgütü ile çıkar çatışmasına girmişti. Soruşturma sonucunda Redkitler suç örgütünün ‘Daltonlar’ suç örgütü üyelerine karşı sık sık silahlı saldırı düzenlediği belirlendi.

‘Redkitler’ suç örgütü lideri F.D, Fenerbahçe tribününde hakim olmak için Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı'na 2023 Ağustos'unda Bağcılar'da silahlı saldırı yaptırdığı ortaya çıktı. Aynı şekilde 2024 Ocak'ta Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e de silahlı saldırı düzenledikleri anlaşıldı. Gümüştekin'e yapılan saldırıda 24 yaşındaki Şükrücan Köseoğlu öldü.