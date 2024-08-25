Reuters Personeli Ukrayna'da Hayatını Kaybetti

Reuters, Ukrayna'da Bir Personelin Ölümünü Açıkladı

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Ukrayna'da güvenlik danışmanı olarak görevde bulunan Ryan Evans'ın, konakladığı oteldeki füze saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kramatorsk'taki Olay

Ajansın yaptığı açıklamaya göre, Evans'ın Kramatorsk şehrinde bir otelde kaldığı esnada, bir füze saldırısına maruz kalmış ve bu saldırı sonucunda yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, saldırıda iki Reuters muhabirinin hastaneye kaldırıldığı, bunlardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Diğer üç meslektaşına ise ulaşıldığı ve güvende oldukları ifade edildi.

Aile ve Sevenlere Başsağlığı Mesajı

Açıklamada, saldırıya dair detayların araştırıldığı vurgusu yapıldı ve Ryan Evans’ın ailesi ile yakın arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Ancak saldırının arkasında kimin olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Zelenskiy'nin Açıklamaları

Öte yandan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırının sorumlusunun Rusya olduğunu belirtti. Zelenskiy, "Rusya'nın düzenlediği füze saldırısının ardından" enkaz temizleme işlerinin devam ettiğini kaydetti. Ayrıca, saldırının etkisiyle oluşan tahribatın büyük olduğunu ve yaralananlar arasında Reuters’in gazetecilerinin de bulunduğunu ifade etti.

Zelenskiy, saldırının bir İskender füzesinin oteli hedef alarak düzenlendiğini ve bunun planlı bir eylem olduğunu ekledi. Olay sonucunda 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.