Reuters ve AP'den İsrail'e 'Nasır Hastanesi' İçin Açıklama Çağrısı

Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni ile AP Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace, geçen ay Gazze'de öldürülen muhabirler için İsrail'e bir kez daha açıklama yapma çağrısında bulundu.

Açıklamanın içeriği

Galloni ve Pace'in ortak yazılı açıklamasında İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine yaptığı saldırının birinci ayında İsrailli yetkililere yaptığımız 'net bir açıklama' talebimizi tekrarlıyor, hükümeti basının ve basın özgürlüğünün korunması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Saldırı ve sonuçları

Açıklamada, saldırıda aralarında AP ve Reuters için çalışan 5 gazeteci'nin öldüğünün hatırlatıldığı belirtildi. Metinde, onların ölümünün hem üzüntü hem öfke yarattığı; saldırının, uluslararası hukuk kapsamında korunması gereken ve Gazze haberleri için bilinen bir yerde, hastanede gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla gazetecinin öldüğü bilgisine yer verilerek bunun bölgedeki gazeteciler için ciddi bir risk oluşturduğu ifade edildi.

Ölen gazeteciler

Saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler şu şekilde açıklandı: Hüsam el-Mısrı (Reuters foto muhabiri), Muhammed Selame (Al Jazeera kameramanı), Meryem Ebu Dekka (Independent Arabia ve AP de dahil çeşitli medya kuruluşlarında çalışan), Muaz Ebu Taha (NBC News) ve Ahmed Ebu Aziz.

Açıklamada, İsrail hükümetine geçen ay öldürülen bu 5 gazeteci için bir açıklama yapması ve hâlen bölgede çalışan gazetecilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli adımları atması çağrısı yinelendi.

Metinde ayrıca, İsrail ordusunun geçen ay Nasır Hastanesine düzenlediği saldırının ardından aynı noktaya kısa süre sonra yapılan ikinci saldırıda, ilk saldırının ardından oraya gelen gazeteciler ve yardım görevlilerinin de hayatını kaybettiği hatırlatıldı.