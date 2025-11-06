Reyhanlı'da Sazlıkta 100 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Reyhanlı'da sazlık alanda yapılan operasyonda 100 bin Captagon hap, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 5 kilo 126 gram plaka esrar ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:49
Operasyonun Detayları

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonda, sulama kanalı ve sazlık alanda yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan aramada 100 bin adet Captagon hap, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 5 kilo 126 gram plaka esrar bulundu.

Operasyon, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Göktepe Mahallesi'nde yürütülen takipli narkotik faaliyeti kapsamında gerçekleştirildi. Bölgedeki sulama kanalı ve sazlık alanında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ö.B. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

