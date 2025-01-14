Reyhanlı'daki Terör Saldırısının Faillerinden Mohammad Dib Korali Tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'teki terör saldırısının faili Mohammad Dib Korali tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:15
Reyhanlı'daki Terör Saldırısının Faillerinden Mohammad Dib Korali Tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında meydana gelen ve 53 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Bakan Tunç, açıklamasında, "Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Mohammad Dib Korali'nin Suriye'de yakalanarak Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi. Bu gelişme, saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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