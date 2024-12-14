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Reyhanlı Saldırısının Sorumlusu Cengiz Sertel Yakalandı: Aileler Buruk Sevinç Yaşıyor

Reyhanlı'daki 2013 terör attackında hayatını kaybedenlerin aileleri, Cengiz Sertel'in yakalanmasıyla buruk bir sevinç yaşadı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:05
Reyhanlı Saldırısının Sorumlusu Cengiz Sertel Yakalandı: Aileler Buruk Sevinç Yaşıyor

Reyhanlı'daki Terör Saldırısında Yakalanan Cengiz Sertel'in Aileler Üzerindeki Etkisi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatına mal olan terör saldırısının sorumlusundan biri olan Cengiz Sertel, kırmızı bültenle arandıktan sonra yakalandı. Sertel'in tutuklandığı haberi, saldırıda sevdiklerini kaybeden ailelere umut ışığı oldu.

Saldırıda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Sertel'in yakalanmasının ardından dernek binasında düzenlenen basın toplantısında duyduğu buruk sevinci dile getirdi. Tuna, "Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Ancak firari durumda olan 7 kişinin daha yakalanmasını bekliyoruz," dedi.

Hatice Kübra Erboz ise, saldırıda kızını ve kız kardeşini kaybeden bir diğer acılı aile olarak, her zaman devlete ve güvenlik güçlerine güvendiklerini belirtti. Erboz, "Diğer firarilerin de bir an önce yakalanmasını umut ediyoruz. Bu, yüreğimize bir nebze daha su serpilecektir," diye ifade etti.

Reyhanlı'daki 11 Mayıs 2013 tarihli iki ayrı bombalı terör saldırısı sonucunda, toplam 53 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok sivil yaralanmıştı. Saldırıda kullanılan patlayıcıların Suriye'den yurda geçirildiği belirlenmiş, Sertel, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün iş birliği ile yakalanmıştır.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel'in yakalanması, yakınlarını kaybedenlerin yüreğine su serpti. Saldırıda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna (fotoğrafta) Sertel'in yakalandığı haberini alınca buruk sevinç yaşadıklarını söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel'in yakalanması, yakınlarını kaybedenlerin yüreğine su serpti. Saldırıda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna (fotoğrafta) Sertel'in yakalandığı haberini alınca buruk sevinç yaşadıklarını söyledi.

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