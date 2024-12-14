Reyhanlı Terör Saldırısının Sorumlusuna Operasyon: Cengiz Sertel Yakalandı

Reyhanlı'daki Terör Saldırısının Sorumlusuyla İlgili Önemli Gelişme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından biri olan Cengiz Sertel yakalandı. Sertel, kırmızı bültenle aranan terör şüphelileri arasında yer alıyordu.

MİT ve Emniyet İş Birliğiyle Yakalandı

Valilikten yapılan resmi açıklamada, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle, Sertel'in Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den Türkiye'ye aktardığı belirlendi.

Cengiz Sertel'in, İçişleri Bakanlığı tarafından terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı da bildirildi. Reyhanlı'da yaşanan bu trajik olay hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

Reyhanlı Saldırısı Hakkında Kısa Bilgi

11 Mayıs 2013'te gerçekleşen bu üzücü saldırılarda, iki ayrı bombalı eylem sonucu 53 vatandaş hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı. Bu olay, Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak hatırlanıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.