Rezidansın 11. Katından Düşen Güzellik Uzmanının Ablasından Şok İtiraf: Ayrılamam, Anlatamadığım Şeyler Var

Özlem Akman, 20 katlı bir rezidansın 11’inci katından düşüp öldü. Soruşturma devam ederken, ablası Esra Akman, kardeşinin 4 aydır birlikte olduğu Eren K. ile para meselesi yüzünden bunalıma girdiğini ve intihar ettiğini iddia etti. Esra Akman, ‘Kardeşim bana ‘ayrılamıyorum, anlatamadığım şeyler var’ diyordu’ dedi. Eren K. ise, ‘Özlem’e para vermedim, dolandırmadım. Ailesi beni cenazeye bile çağırmadı’ diye konuştu.

Rezidansın 11. Katından Düşen Güzellik Uzmanının Ablasından Şok İtiraf: Ayrılamam, Anlatamadığım Şeyler Var
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GÜZELLİK UZMANI ÖZLEM AKMAN'IN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Nilüfer ilçesindeki bir rezidansın 11. katından düşerek hayatını kaybeden güzellik uzmanı Özlem Akman'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Akman'ın ablası Esra Akman, ifadesinde kardeşinin 4 aylık ilişkisi olan erkek arkadaşı Eren K. ile aralarındaki para meselesi yüzünden intihar etmiş olabileceğini iddia etti. Abla, "Ayrılamam, anlatamadığım şeyler var" dediğini aktardı. Ancak Eren K. iddiaları reddederek, Akman'ı dolandırmadığını ve ilişkilerinin sorunsuz olduğunu savundu.

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ESRA AYAN, KARDEŞİNİN İNTİHAR SEBEBİNİ AÇIKLADI

Güzellik uzmanı Özlem Akman'ın ölümüyle ilgili şok eden iddialar ortaya çıktı. Akman'ın ablası Esra Akman, polise verdiği ifadede, kardeşinin 4 aylık ilişkisi olan Eren K. ile aralarındaki maddi sorunlar nedeniyle intihar etmiş olabileceğini iddia etti. Esra Akman, Eren K.'nin Akman'ı dolandırıp takip ettiğini ileri sürdü ve ilişkinin sona ermesi için kız kardeşini defalarca uyardığını belirtti. Ancak kardeşinin, "Ayrılamam, anlatamadığım şeyler var" dediğini öne sürdü.

cinayet

EREN K.: "ÖZLEM'İ DOLANDIRMADIM, İDDİALARI REDDEDİYORUM"

Eren K., iddiaları kesin bir dille reddederek, Özlem Akman'ı dolandırmadığını ve ilişkilerinin sorunsuz geçtiğini ifade etti. Kendisinin, Özlem Akman'a para vermek için biriktirdiği paraları sağladığını belirten Eren K., Esra Akman'ın iddialarını yalanladı. Ayrıca Eren K., Akman'ın ailesi tarafından cenazesine katılmamasının istendiğini ve suçlamalarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

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OLAYIN DETAYLARI VE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

16 Ocak'ta meydana gelen olayda, 20 katlı bir rezidansın 11. katından düşen Özlem Akman, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ederken, Akman'ın ölümüyle ilgili detaylar netlik kazanmaya çalışılıyor.

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