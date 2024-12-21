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Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti İslami Derneklerle Önemli Bir Anlaşma İmzaladı

Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti, İslami derneklerle işbirliği anlaşması imzalayarak Müslümanların toplumsal yaşamdaki yerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:51
Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti İslami Derneklerle Önemli Bir Anlaşma İmzaladı

Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti ile İslami Dernekler Arasında İşbirliği Anlaşması

Almanya'nın Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gibi önde gelen İslami derneklerle işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın detayları, eyalet hükümetinin resmi internet sitesinde kamuoyuna duyuruldu.

Birlikte Yaşamı Geliştirecek Anlaşma

Yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma devlet ile dini topluluklar arasında birlikte yaşamayı düzenleyecek. Rheinland-Pfalz'da yaşayan yaklaşık 200 bin Müslüman için bu anlaşma, diğer dini kuruluşlarla eşit muamele görmenin ve tanınmanın önemli bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

Önemli İyileştirmeler Sağlanacak

İmzalanan anlaşma çerçevesinde öğrencilere, memurlara ve çalışanlara dini bayramlarda muafiyet tanınmasının yanı sıra İslami din eğitimi konusunda da işbirliği yapılacak. Ayrıca, Koblenz Üniversitesinde ilahiyat bölümünün açılması ve bu bölümde eğitim verecek eğitmenlerin yetiştirilmesi planlanıyor. Anlaşma, hapishanelerdeki kişilere dini ve manevi destek sağlamayı, yasaların izin verdiği çerçevede İslami defin işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda diğer alanlarda iyileştirmeleri de kapsıyor.

DİTİB'den Memnuniyet Açıklaması

DİTİB, bu önemli anlaşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genel Başkan Muharrem Kuzey tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu devlet anlaşması, Müslümanların Almanya'da kabul görmesi ve İslami kuruluşların hukuken tanınması bağlamında önemli bir adım niteliğindedir,” ifadeleri kullanıldı. Kuzey, diğer eyaletlerin de benzer adımlar atmasını umduklarını belirtti.

Almanya'daki Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti, aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin...

Almanya'daki Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti, aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) de olduğu İslami derneklerle işbirliği anlaşması imzaladı.

Almanya'daki Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti, aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin...

Almanya'daki Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti, aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) de olduğu İslami derneklerle işbirliği anlaşması imzaladı.

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