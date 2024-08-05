Richard Falk: Gazze Uluslararası Hukukun Yetersizliğinin En Kötü Örneği

Falk: Gazze Uluslararası Hukukun Yetersizliğini Ortaya Koyuyor

MUHAMMET TARHAN/SERDAR DİNCEL - Eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü ve Princeton Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk Uzmanı olan Prof. Richard Falk, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin, uluslararası hukukun etkisizliğini en iyi şekilde gösterdiğini belirtti.

Uluslararası Hukuk ve Stratejik Çıkarlar

Falk, İstanbul'da Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, Batılı ve NATO ülkelerinin uluslararası hukuku yalnızca kendi stratejik çıkarları doğrultusunda kullandığını vurgulayarak, Gazze'deki durumu bu bağlamda eleştirdi. "Uluslararası hukukun uygulanması gerektiği durumlarda, adaletin sağlanmaması, bu yetersizliğin en çarpıcı örneği," dedi.

Sonuç ve Gereklilikler

Uzman, Gazze'deki durumu, dünya genelindeki insan hakları ihlallerinin pek çok yerde yaşandığının bir simgesi olarak değerlendirdi ve uluslararası toplumu bu konuda daha aktif bir rol almaya çağırdı. Falk, "Sorunun çözülmesi, sadece uluslararası hukukun güçlendirilmesiyle mümkün olabilir," ifadelerini kullandı.

ABD'deki Princeton Üniversitesinde Uluslararası Hukuk Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD'deki Princeton Üniversitesinde Uluslararası Hukuk Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD'deki Princeton Üniversitesinde Uluslararası Hukuk Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD'deki Princeton Üniversitesinde Uluslararası Hukuk Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.