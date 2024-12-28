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Rıfat Esed, Lübnan'dan BAE'ye Uçtu: Kaçakçılık Hattı ve Suçlamalar

Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed, Lübnan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği belirlendi. Hama Katliamı'nın komutanı hakkında suçlamalar var.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:02
Rıfat Esed, Lübnan'dan BAE'ye Uçtu: Kaçakçılık Hattı ve Suçlamalar

Lübnan basını, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in amcası ve 1982'deki Hama Katliamını yöneten birliklerin komutanı Rıfat Esed'in, Lübnan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçtiğini duyurdu.

El-Cedid televizyon kanalında yer alan habere göre, Rıfat Esed’un, Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan özel bir jetle Dubai'ye gittiği belirtildi. Esed'in seyahat ettiği tarihin 24 Aralık olduğu öğrenildi.

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise, Lübnan güvenlik güçleri'nin, Suriye'de katliamlarıyla bilinen Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen'de görev yapmış eski bir subayı 170 bin dolarla gözaltına almasıdır.

Rıfat Esed’in torunu ve gelininin sahte pasaportla Lübnan'dan çıkmaya çalışırken gözaltına alındığı da bilgisi verildi. Rıfat Esed'in 86 yaşındaki amcası, dönemin Suriye lideri Hafız Esed'in yardımcılığı görevini yürütmüştü.

1982'deki Hama Katliamı gibi suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerle suçlanan Rıfat Esed, Fransa’da 2021 yılında yolsuzluktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suriye basınında çıkan haberlere göre, Rıfat Esed 2021’de Beşşar Esed’in af kararının ardından Şam’a dönmüştü.

Hama Katliamı Detayları

Hafız Esed’in kardeşi Rıfat Esed’in komutanlığında özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de Hama ilindeki Müslüman Kardeşler’e karşı bastırmak için operasyon düzenledi. 27 gün süren kuşatma sırasında, şehir havadan bombardımanların yanı sıra toplu idamlarla yerle bir oldu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) raporuna göre, katliamda en az 30 bin sivil hayatını kaybetti ve 17 bin sivilin akıbeti hâlâ bilinmemektedir. Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser tahrip edildi.

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