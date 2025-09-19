Rigobert Song, Yaounde'deki Türkiye Maarif Koleji Spor Olimpiyatlarında Gençlerle Buluştu

Yaounde'deki Türkiye Maarif Koleji'nde düzenlenen spor olimpiyatlarının yarı final müsabakaları, eski Galatasaraylı futbolcu Rigobert Song'un katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonda öğrenciler futbol, basketbol, atletizm, yüksek atlama, uzun atlama ve koşu gibi branşlarda yarıştı; turnuvada yaklaşık 70 öğrenci yer aldı.

Davetliler ve organizasyon

Etkinliğe Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Kamerun futbolunun efsane isimlerinden Rigobert Song ve birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Öskiper'in konuşması

Volkan Öskiper etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün hepimiz çok güzel ve keyifli bir gün geçiriyoruz. Maarif Vakfının okulunda hem öğrencilerimiz hem de dışarıdan katılanlarla yaklaşık 70 öğrencinin yer aldığı bir spor olimpiyatı tertipliyoruz. Futbol, basketbol, yüksek atlama, uzun atlama ve koşu gibi disiplinlerde 12-17 yaş arası gençlerimiz yarışıyor. Türkiye'den Sayın Selim Cerrah'ın ve Kamerun’un yetiştirdiği en büyük değerlerden Rigobert Song'un da katılması bizi çok mutlu etti."

Song'un gençlerle buluşması

Yarı final müsabakalarına katılan Rigobert Song, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin kendisi için önemine vurgu yaptı: "Türkiye benim için kişisel olarak çok şey ifade ediyor. Kamerun dışında turnuvalara katıldım ve başarılar kazandım ama kariyerimde en çok kupayı Galatasaray'da kazandım. Ben aslında sadece Galatasaray'dan değil, Türkiye'nin tamamından bahsediyorum, benim hayatımda özel bir yeri var."

Song, Büyükelçi Öskiper'e de teşekkür ederek "Bugün burada, böyle açık fikirli ve hassas bir büyükelçimiz var. Hem Türkiye'ye hem Kamerun'a hizmet ediyor, çok çalışıyor. Bu bize de cesaret veriyor, enerjimizi gençlere aktarma imkanı sağlıyor." dedi.

Gençlerle buluşmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Song, "Biz burada olmaktan ve bu anı gençlerle paylaşmaktan çok mutluyuz. Onların çoğu bizi sahada oynarken görmedi ama hakkımızda duyduklarını biliyoruz. Bizi görmek, fotoğraf çektirmek onları mutlu ediyor, bu da bize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Sporun birleştirici gücü ve final

Selim Cerrah, Kamerun Maarif okullarının güzel bir organizasyon düzenlediğini belirterek, "Sporun ortaya koyduğu birleştiricilik ve kardeşlik bizim için de bütün dünya için de çok önemli. Türkiye Maarif Vakfı olarak dünyanın farklı ülkelerinde bu tür organizasyonlara destek olmaya gayret ediyoruz. Katkılarından dolayı Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyorum. Bu müsabakaların gençlerin gelişimine ve Türkiye ile olan gönül bağlarının daha da artmasına vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Organizasyonda final müsabakalarının 20 Eylül'de yapılacağı ve dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edileceği bildirildi.