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Rimini'deki Basketbol Maçında Irkçı Saldırı: Genç Oyuncuya Hakaret

İtalya'nın Rimini kentinde genç basketbolcuya ırkçı hakaret yapıldı. Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 00:14
Rimini'deki Basketbol Maçında Irkçı Saldırı: Genç Oyuncuya Hakaret

Rimini'de Genç Kızlar Basketbol Maçında Skandal Olay

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen 19 yaş altı gençler basketbol ligi müsabakasında, bir genç oyuncuya yapılan ırkçı hakaret sporu karalamakla kalmadı, kamuoyunu da sarsan bir skandala dönüştü.

Olayın Detayları

Happy Basket Rimini ile Nuovo Virtus Cesena takımları arasında gerçekleşen maçta, ev sahibi takımın 17 yaşındaki siyahi oyuncusu tribünden gelen bir kadının ırkçı hakaretine maruz kaldı. Bu sinir bozucu anlar, basına yansıyan görüntülerde net bir şekilde görünürken, hakaret edilen oyuncunun tribüne yöneldiği, ancak etraftaki izleyiciler tarafından durdurulduğu görüldü.

Diskalifiye ve Kulüp Açıklamaları

Yapılan haberlerde, hakarete uğrayan genç oyuncunun sahayı terk etmesi nedeniyle oyundan diskalifiye edildiği belirtildi. Happy Basket Rimini kulübü, bu olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunma kararı aldığını duyurdu.

Konuk ekip Nuovo Virtus Cesena da bir açıklama yaparak, ırkçı davranışlarda bulunan kişinin kulüp üyesi olmadığını ve bu tür davranışları kesin bir dille kınadıklarını belirtti. Açıklamada, "Bu durumun bir 'kişisel inisiyatif' olduğunu tekrarlıyoruz," ifadelerine yer verildi.

Sosyal Medyada Tepkiler

Olay, sosyal medyada hızla yayılarak pek çok kullanıcının tepkisini çekti. İtalya’da ırkçılık üzerine yaptığı açıklamalarla bilinen olimpiyat altın madalyalı voleybolcu Paola Egonu, 2 Şubat’ta katıldığı bir televizyon programında, "Irkçılık halen var" demişti. Egonu, daha önceki açıklamalarında da İtalya’nın ırkçı bir ülke olduğunu ifade ederek, "Bana 'ırkçılık var mı' diye sorarsanız, yanıtım 'evet' olur," demişti.

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