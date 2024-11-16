Rio'da G20 Zirvesi Öncesi Açlıkla Mücadele Çağrısı

İnsan Hakları Aktivistlerinden Güçlü Mesaj

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehri, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve öncesinde, insan hakları aktivistleri, Copacabana Plajı'nda önemli bir eylem gerçekleştirerek dünya genelindeki 733 milyon açlık çeken insanı temsil eden 733 boş tabağı bıraktı.

Açlıkla Mücadele Teması

Zirvenin teması "adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" olarak belirlendi. Rio De Paz ve Vatandaşlık Eylemi adlı sivil toplum kuruluşları, bu amaçla açlıkla mücadele eylemi düzenleyerek zirveye katılacak liderlere ulaşmayı hedefliyorlar.

Sosyolog ve insan hakları aktivisti Betinho'nun "Aç olanın acelesi var" sözünden ilham alan grup üyeleri, her biri 1 milyon açlık çeken insanı temsil eden, üzerinde kırmızı haç işareti taşıyan tabakları plaja bıraktı. Bu eylem, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada açlık çeken 733 milyon insanın acil yardıma ihtiyacına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Copacabana Plajı, bu eyleme destek veren birçok vatandaşla dolup taştı. Aktivistler, dünya genelindeki açlık sorununun çözümü için G20 liderlerinin acil önlemler alması gerektiğini vurguluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İnsan hakları aktivistleri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde, Copacabana Plajı'na dünya genelindeki 733 milyon açlık çeken insanı temsil eden 733 boş tabağı bırakarak zirveye katılacak liderlere, açlıkla mücadele çağrısında bulundu.

İnsan hakları aktivistleri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde, Copacabana Plajı'na dünya genelindeki 733 milyon açlık çeken insanı temsil eden 733 boş tabağı bırakarak zirveye katılacak liderlere, açlıkla mücadele çağrısında bulundu.