Rio de Janeiro'da Uyuşturucu Operasyonu: 4'ü Polis, En Az 60 Ölü

Vali Castro: "Comando Vermelho"un yayılmasını durdurma amacıyla geniş çaplı müdahale

Rio de Janeiro eyaletinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ilk belirlemelere göre 4'ü polis, en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Vali Claudio Castro, operasyonun bölgedeki "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün yayılmasını durdurmayı hedeflediğini ve bunun için 2 bin 500 polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Castro, güvenlik güçlerinin 32 zırhlı araçla desteklendiğini ve operasyonun Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki Alemao ve Penha bölgelerine yöneldiğini belirtti.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin silahlı direnişle karşılaştığını söyleyen Castro, operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre 4'ü polis olmak üzere 60 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Vali ayrıca, en az 81 kişinin gözaltına alındığını vurgulayarak bunun eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyon olduğunu belirtti.

Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

