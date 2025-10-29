Rio de Janeiro'da Uyuşturucu Operasyonu: 4'ü Polis, En Az 60 Ölü

Rio'da 2 bin 500 polisle düzenlenen operasyonda, 4'ü polis olmak üzere en az 60 kişi öldü; 81 gözaltı ve bölge sakinlerine evde kalma uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 03:51
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 03:51
Vali Castro: "Comando Vermelho"un yayılmasını durdurma amacıyla geniş çaplı müdahale

Rio de Janeiro eyaletinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ilk belirlemelere göre 4'ü polis, en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Vali Claudio Castro, operasyonun bölgedeki "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün yayılmasını durdurmayı hedeflediğini ve bunun için 2 bin 500 polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Castro, güvenlik güçlerinin 32 zırhlı araçla desteklendiğini ve operasyonun Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki Alemao ve Penha bölgelerine yöneldiğini belirtti.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin silahlı direnişle karşılaştığını söyleyen Castro, operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre 4'ü polis olmak üzere 60 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Vali ayrıca, en az 81 kişinin gözaltına alındığını vurgulayarak bunun eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyon olduğunu belirtti.

Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda, ilk belirlemelere göre 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti. Çatışmalarda yaralanan polisler, Getulio Vargas hastanesine getirildi.

