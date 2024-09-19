Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali'nde Açık Hava Konserleri İptal!

Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali'nde Önemli Gelişmeler

Bu yıl 'Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali' kapsamında planlanan açık hava konserleri iptal edildi. Festival, 19 Eylül'de saat 19.30'da tekne ve gondol geçit töreniyle başlayacak. Ancak, Zeynep Bastık ve Kenan Doğulu gibi sanatçıların yer alacağı konserler, 21 Eylül'de Motive & Sertab Erener, 22 Eylül'de ise KÖFN, Sıla ve Murat Dalkılıç performansları gerçekleştirilemeyecek.

Festival Etkinlikleri

Festival süresince birçok etkinlik düzenlenecek. Yarından itibaren liseler arası kürek yarışmaları, kağıt bot yarışları, yelkenli ve kürek deneyimleri ile çocuklar için eğitici atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Festival, 22 Eylül'de ödül töreni ile son bulacak. Tüm katılımcılara ve organizasyon ekibine iyi bir etkinlik süreci diliyoruz.