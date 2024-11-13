Riyad'da Kültür Festivali: Farklı Kültürler Bir Araya Geliyor

Riyad'da Kültürel Zenginlik: Festival Başladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suveydi Parkı'nda farklı kültürlerin tanıtımı için düzenlenen festival, ülkede yaşayan yabancılarla iletişimi geliştirme amacı güdüyor.

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı'nın "Küresel Uyum" sloganıyla başlattığı girişim doğrultusunda, "Riyad Sezonu" etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu festival, her hafta farklı bir ülkenin kültürünü yansıtan geleneksel yemekler, müzikler, danslar ve el sanatları ile zenginleştiriliyor.

Kültürel Entegrasyon ve İletişim

13 Ekim'de başlayan festival, Suudi Arabistan vatandaşları ile ikamet eden yabancılar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, kültürel entegrasyonu artırmayı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor. Festivalde Filipinler, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Sudan, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Yemen ve Hindistan’ın kültürleri tanıtılacak.

Festival Alanında Neler Var?

Işıklarla süslenen festival alanında, konser alanı, nadir kuşların tanıtıldığı bir bölüm, çocuklar için tiyatro ile birlikte oyun ve yemek alanları dikkat çekiyor.

AA muhabirine konuşan Sudanlı katılımcı Muhammed Ezheri, Riyad Sezonu etkinliklerinin her sene daha da iyiye gittiğini, daha fazla etkinlik yapıldığını belirtti. Ezheri, Suveydi Parkı’nda her hafta farklı bir ülkenin kültürünün tanıtıldığını ve bu nedenle çocuklarıyla birlikte buraya gelerek keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

Festivalde yer alan başka bir katılımcı olan Mısırlı Lubna, alanda her yaşa hitap eden etkinliklerin bulunduğunu ve çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirdiklerini aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.