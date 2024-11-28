Riyad'da Uluslararası El İşi Haftası Sergisi Büyük İlgi Görüyor

Riyad'da Uluslararası El İşi Haftası Düzenlendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 23 Kasım'da start alan 'Uluslararası El İşi Haftası' sergisi, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe 25 ülkeden 500'ün üzerinde zanaatkar katıldı.

Kültürel Zenginlikler Sergilendi

Etkinlik, geleneksel zanaatların korunmasını sağlamak ve kültürler arası etkileşimi artırmak amacıyla düzenleniyor. Girişimcilerin ve sanatçıların eserleri, girift dokumalardan ustalıklı ahşap işçiliğine kadar geniş bir yelpazede sergilendi. Özellikle Çin'in binlerce yıllık sanatsal geleneğini yansıtan tekstil ürünleri dikkat çekti. Bunun yanı sıra, Yunanistan, Meksika ve Ürdün'den gelen kültürel eserler de sergide yer aldı.

Atölye Çalışmaları ve İnteraktif Alanlar

Etkinliğin bilgi alışverişine öncülük eden Suudi Arabistan Kraliyet Geleneksel Sanatlar Enstitüsü (WORTH), Sadu dokumacılığı ve palmiye yaprağı dokumacılığı gibi geleneksel Suudi el sanatlarında günlük atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, çocuklara özel alanlar ve girişimcilik platformu içeren interaktif alanlar da sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Uluslararası El İşi Haftası" sergisine 25 ülkeden 500'ün üzerinde zanaatkar katıldı. Geleneksel zanaatı koruma ve kültürler arası etkileşimi artırmayı amaçlayan etkinlikte girift dokumalardan ustalıklı ahşap işçiliğine kadar birçok eser sergilendi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Uluslararası El İşi Haftası" sergisine 25 ülkeden 500'ün üzerinde zanaatkar katıldı. Geleneksel zanaatı koruma ve kültürler arası etkileşimi artırmayı amaçlayan etkinlikte girift dokumalardan ustalıklı ahşap işçiliğine kadar birçok eser sergilendi.