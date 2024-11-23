Rize-Artvin Havalimanı'nda Yolcu Sayısı 2,5 Milyonu Aştı!

Rize-Artvin Havalimanı'ndan Tarihi An!

Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, yıl içerisindeki giden yolcu sayısının 1 milyonu aşması nedeniyle özel bir tören düzenledi.

Tören Detayları

Rize Valiliği öncülüğünde havalimanı iç hatlar terminalinde gerçekleştirilen törende, 1 milyonuncu yolcu Osman Erkan, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Osman Erkan’a biletinin verilmesinin ardından, Rize-İstanbul seferindeki tüm yolculara da anı hediyesi olarak çay ikram edildi.

Vali Baydaş'tan Açıklama

Vali Baydaş, geçen yıl gelen 1 milyonuncu yolcuyu misafir ettiklerini belirterek, "Bu yıl giden 1 milyonuncu yolcuyu uğurluyoruz. Havalimanı açıldığı günden bugüne kadar 2,5 milyonun üzerinde yolcuyu misafir etmiş olduk. Yıl sonunda 1 milyon 100 bin civarında yolcu ağırlamayı bekliyoruz," dedi.

Rize-Artvin Havalimanı'nın Başarısı

Baydaş, Antalya-Rize direkt seferlerinin önemine vurgu yaparak, "Rize-Artvin Havalimanı, açıldığı günden bu yana Türkiye'deki yolcu sayısını en fazla arttıran havalimanıdır. İç ve dış hatlarda yolcu ivmesi en yüksek olan havalimanıdır ve Türkiye'nin en güzel havalimanlarından birisidir," şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Metin'in Değerlendirmesi

Belediye Başkanı Metin, "İyi ki havalimanı bu bölgede yapıldı. Hem ülkenin hem de ilimizin ticaretine ekonomi anlamında büyük fayda sağlayacak," dedi.

Osman Erkan'ın Düşünceleri

1 milyonuncu yolcu olmanın mutluluğunu yaşayan Osman Erkan, "Son derece şanslı olduğumu düşünüyorum. Bir öğretmen olarak onore edici bir detay oldu," ifadesini kullandı.

Törene Katılanlar

Törene, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Pazar Kaymakamı Hamza İnam ve diğer ilgililer katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.