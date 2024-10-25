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Rize-Artvin Havalimanı'ndan Bahreyn ve Ürdün'e Uçuş Seferleri

Rize-Artvin Havalimanı, Bahreyn ve Ürdün ile uçuş seferlerine kavuşuyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:33
Rize-Artvin Havalimanı'ndan Bahreyn ve Ürdün'e Uçuş Seferleri

Yeni Uçuş Seferleri Başlıyor

Rize-Artvin Havalimanı, Bahreyn ve Ürdün'e direkt uçuş seferleri düzenlemek için anlaşmalar imzaladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Uçuş Hatları ve Frekanslar

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 sefer düzenleme yetkisinin her iki ülkenin havayolu taşıyıcılarına verildiğini açıkladı. Bu anlaşmalar, 19-24 Ekim tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Uluslararası Sivil Havacılık Müzakereleri Etkinliği sırasında imzalandı.

Rize’nin Turizm Potansiyeli

Bakan Uraloğlu, yapılan bu anlaşmaların Türkiye'nin uluslararası havacılık alanındaki rolünü pekiştirdiğini belirterek, bu uçuşların Rize'nin doğal güzellikleri ve kültürel mirasını daha erişilebilir hale getireceğini ifade etti. Özellikle doğa turizmi ve kültürel geziler ile ön plana çıkan Rize, yeni uçuş hatlarıyla kayda değer bir turizm ivmesi kazanacak.

Bu seferler, yerel ekonomiyi canlandırarak ticari faaliyetleri destekleyecek ve bölgenin tanıtımını uluslararası düzeyde güçlendirecek. Böylece, Rize'nin turistik ve ekonomik potansiyeli en iyi şekilde değerlendirilecek.

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