Rize Ayder Yaylası'nda Teleferik Projesi Başlıyor: Otoparktan Huser'e Hızlı Ulaşım

Ayder Yaylası'nda teleferik için düğmeye basıldı

Rize'de, dünyaca ünlü Ayder Yaylasındaki trafik sorununu çözmeyi hedefleyen teleferik projesi için çalışmalar başlatıldı. Proje; çevreci otoparktan Ayder'in merkezine, oradan da Huser Yaylası'na ulaşımı sağlamayı amaçlıyor.

Projenin teknik detayları

Geçtiğimiz yıl hizmete giren ve 72 bin metrekare alana inşa edilen 6 blok halinde 11 katlı toplam bin 780 araçlık kapalı otoparktan Ayder Yaylası'nın merkezine planlanan teleferik hattı sayesinde ziyaretçiler otoparktan etkinlik alanlarına ve işletmelere hızlıca ulaşabilecek.

Teleferik hattının bir diğer aşaması ise Ayder'den başlayıp Huser Yaylası'nda son bulacak güzergâh olarak planlandı. Bu sayede vatandaşlar bölgenin eşsiz gün batımı manzarasına hızlı ve konforlu şekilde erişebilecek. Projenin tamamlanmasıyla ulaşım kolaylaşırken, yerli ve yabancı turistler bu doğayı havadan izleme fırsatı bulacak.

Yetkili açıklaması

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, teleferik projesinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Özellikle otopark noktamız var. Otoparktan Ayder’in içine transferle ilgili bir teleferik hattı düşünülüyor. Oradan da Huser’e, oradaki gidişatı rahatlatmak için o destinasyonu tam turizm destinasyonu alanına ilave edebilmek için Ayder’in merkezinden Huser’e bir teleferik hattı planlıyoruz. Devamında da bir kayak merkezi ile ilgili çalışmayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak yürütüyor."

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın rahatlayacağını ve turizmin daha da hareketleneceğini ifade ediyor.

