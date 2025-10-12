Rize Çayeli'de Otomobil-Tır Çarpışması: 3 Ölü

Rize Çayeli'de karşı yöne geçen otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi; trafik yan yoldan sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 19:42
Rize Çayeli'de Otomobil-Tır Çarpışması: 3 Ölü

Rize Çayeli'de Otomobil-Tır Çarpışması: 3 Kişi Öldü

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada, karşı yöne geçen otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza ve araç bilgileri

Edinilen bilgiye göre, Rize'den Artvin yönüne giden sürücü Ahmet Okumuş yönetimindeki 16 AIU 111 plakalı otomobil, Çayeli Limanköy mevkisinde refüjü aşarak karşı yöne geçti. Otomobil, Rize yönüne giden sürücü D.M. idaresindeki HR-822-HH plakalı tıra çarptı.

Müdahale ve ölümler

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Gülsüm Okumuş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Nuray Başar ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Trafik durumu

Kaza nedeniyle Artvin-Rize yönündeki trafik akışı geçici olarak yan yoldan sağlanıyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

