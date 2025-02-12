Rize Çayeli'nde Abartı Egzozlu Araç Sürücüsüne 11 Bin 253 Lira Ceza

Rize Çayeli'nde Abartı Egzoz Uygulamasına Sert Ceza

Rize'nin Çayeli ilçesinde, abartı egzoz kullanan bir sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesilirken, aracının da trafikten men edildiği bildirildi.

Çayeli Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce abartı egzoz kullanımı nedeniyle toplumda huzur ve sükunu bozduğu tespit edilen sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulanarak araç trafikten men edildi.” ifadesine yer verildi.

Bu ceza uygulamasının ardından, ekiplerin denetimlerinin devam ettiği vurgulandı. Rize'deki bu tür denetimlerin, trafik güvenliğini artırmaya yönelik olduğu belirtiliyor.