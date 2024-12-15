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Rize Çayeli Sahilinde Patlamamış Mühimmat Bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu, güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:03
Rize Çayeli Sahilinde Patlamamış Mühimmat Bulundu

Rize Çayeli’nde Patlamamış Mühimmat Alarmı

Rize'nin Çayeli ilçesinde, Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar deniz kenarında patlamamış mühimmat buldu. Olayın hemen ardından, yerel güvenlik güçlerine haber verildi.

Polis ve Bomba İmha Uzmanları Olay Yerinde

Bölgeye hızla intikal eden polis ekipleri, mühimmatın bulunduğu alan çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları, mühimmatın bulunduğu bölgedeki araştırmalarını gerçekleştirdi.

İlk belirlemelere göre, mühimmatın güvenli bir şekilde imha edileceği öğrenildi. Bu durum, deniz kenarında yaşayan vatandaşlar arasında endişe yaratırken, yetkililer olası tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

Halkın güvenliğini sağlamak için olayın takipçisi olunacağı belirtildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu. Bölgede, polis ekipleri güvenlik...

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu. Bölgede, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu. Bölgede, polis ekipleri güvenlik...

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu. Bölgede, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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