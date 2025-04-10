Rize'de 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni Düzenlendi

Rize'de 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Ödül Töreni Gerçekleşti

Rize'de, 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölgesi Ödül Töreni düzenlendi. Tören, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin Başarıları Vurgulandı

Törende konuşan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin geleceğini şekillendirmede büyük önemi olduğunu ifade etti. Çakmak, "Öğrencilerin projeleri ile önemli bir başarı sergilediklerini ve böyle genç yaşta bu çalışmalara imza atmalarının kıymetli olduğunu" belirtti.

Bilim ve Teknolojiye Merak Söz Konusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ise, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini projeleri aracılığıyla somutlaştırdığını vurguladı. Yılmaz, "Bu başarılarınızı devam ettirmelisiniz. Çünkü bu salon, geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve liderleri ile dolu." dedi.

Yüksek Başvuru Sayısı

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü İrfan Kaymaz, bu yıl 19'uncusu düzenlenen etkinliğe Türkiye genelinde toplam 27 bin 736 öğrencinin başvurduğunu açıkladı. Kaymaz, 13 bin 918 başvuru ile bölgelerinin birinci olduğunu ve sadece 100 proje seçebildiklerini belirtti. Bu projelerden 15 tanesine birincilik ödülü verileceğini söyledi.

Başarılarının Doyumsuzluğu

Matematik alanında birinci olan Miraç Ayşe Dalmış, başarı elde etmekten duyduğu mutluluğu paylaştı ve kendisine destek olan arkadaşlarına teşekkür etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere ödülleri teslim edildi. Tören, gençlerin bilimsel çabalarını kutlayarak sona erdi.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölgesi Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölgesi Ödül Töreni gerçekleştirildi.