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Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem: Hayati Etkileyecek Olumsuzluk Yok

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Vali Baydaş: 'Herhangi bir olumsuzluk yok.'

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:49
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem: Hayati Etkileyecek Olumsuzluk Yok

Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Rize'nin Hemşin ilçesinde bugün saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte yaşandı.

Vali Baydaş: 'Hayatı Etkileyecek Sıkıntımız Yok'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, "Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun," ifadelerini kullandı.

Saha Taramaları Devam Ediyor

Vali Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini" belirtti. Kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuzluk ya da ihbar bulunmadığını belirten Baydaş, "Hayatı etkileyecek sıkıntımız yok. Ülkemiz deprem bölgesidir, depreme hazırlıklı olmamız lazım. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun," dedi.

Risk Altındaki Yerler Hakkında Uyarı

Geçtiğimiz haftalarda bölgede meydana gelen şiddetli yağışların akabinde heyelan riski olduğu hatırlatıldığında, Baydaş, "Şu an için buna yönelik bizde herhangi bir uyarı yok ama elbette heyelan noktasında problem olan yerler sarsıntıda daha da akışkan hale gelebilir," açıklamasında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ekipleri...

Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ekipleri, bölgede incelemede bulundu.

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