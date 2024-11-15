Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem: Hemşin'den Gelen İhbarlar İnceleniyor

Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem!

Rize Valiliği, Hemşin, Çamlıhemşin, Çayeli ve Pazar ilçelerinde çatı hasarları, az hasarlı cami ve minare hasarları ile baca düşmeleri gibi ihbarlar aldıklarını bildirdi. Hemşin ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen, 4,7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 12,85 kilometre olarak ölçüldü.

Bölgedeki Durum ve Ekiplerin Çalışmaları

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı" dedi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İhbarlar ve İncelemeler Devam Ediyor

Vali Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini belirterek, kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuz durum olmadığını vurguladı. Ayrıca, "Ülkemiz deprem bölgesidir, depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Bahar Mahallesi Camisi'nde Hasar Tespit Edildi

Deprem nedeniyle Bahar Mahallesi Camisi'nde hasar meydana geldi. Caminin imamı Şahin Çelebi, "Vaaz veriyordum, tam o esnada büyük bir gürültüyle cami sallandı. 10 saniye sürdü. Daha sonra deprem olduğunu anladık. Cemaat dışarı çıktı" dedi. Cami incelemeleri devam ederken, alanında çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Vatandaşların Tepkisi

Çamlıpete sakinlerinden İshak Aytemiz, "Gürleme sesi duydum, dinamit attılar sandım. Evdekilere 'çıkın' dedim, korktuk. O sırada dizlerim titredi" şeklinde konuştu. Ayrıca, Çayeli ilçesindeki Çarşıbaşı Camisi'nde namaz için bekleyen vatandaşların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçeye bağlı Çamlıpete sakinlerinden İshak Aytemiz, açıklamada bulundu.

Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçeye bağlı Çamlıpete sakinlerinden İshak Aytemiz, açıklamada bulundu.