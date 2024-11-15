Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem: İncelemelerde 5 Hasar Tespit Edildi

Rize'nin Hemşin İlçesinde Deprem Çarptı

Rize AFAD Müdürlüğü, Hemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yapılan incelemelerde 3 az hasarlı konut, 1 az hasarlı cami ve 1 ağır hasarlı depo tespit edildiğini bildirdi.

Depremin Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem saat 12.02'de, 12,85 kilometre derinlikte meydana geldi. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

Rize Valisi'nden Açıklama

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde, ilimiz Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Saha Taramaları Devam Ediyor

Vali Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini" belirtti. Ayrıca, "Hayatı etkileyecek sıkıntımız yok, bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum." dedi.

İhbarlar ve Tespitler

Rize Valiliği, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerlerinin Hilal, Çamlıtepe ve Bilenköy köyleri ile Bahar Mahallesi olduğunu aktardı. İlgili muhtarlarla iletişim kurulmuş ve taramalara başlanmıştır. 9 ihbar alınmış, ayrıca çatı hasarları ve minare hasarları gibi olumsuzluklar ilgili kurumlara yönlendirilmiştir.

Cami İmamından Deprem Anı Açıklaması

Bahar Mahallesi Camisi'nin imamı Şahin Çelebi, deprem sırasında cemaatle birlikte camide olduklarını ve o an yaşananları aktardı: "Vaaz veriyordum, tam o esnada büyük bir gürültüyle cami sallandı. O sırada cemaat dışarı çıktı." dedi.

Güvenlik Kamerasında Panik Anları

Çayeli ilçesindeki Çarşıbaşı Camisi'nde deprem anında namaz için bekleyen vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalışmalar Süreklilik Gösteriyor

Rize AFAD Müdürlüğü, depremin etkilediği bölgelerde incelemelerin devam ettiğini ifade etti. Şu ana kadar ölü ya da yaralı bulunmadığı ve yıkılan bina tespit edilmediği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.