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Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili Vali ve Belediye Başkanı'ndan açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:48
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem

Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinden edinilen bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Vali'den Önemli Bilgilendirme

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde, ilimiz Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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