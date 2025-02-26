Rize'de AFAD Ekipleri, Kapanan Yolda Rahatsızlanan Hastaya Yardım Eli Uzattı

Rize'nin Çayeli ilçesinde AFAD, kar nedeniyle kapalı yolda rahatsızlanan hastayı hastaneye ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:06
Rize'de AFAD Ekipleri, Kapanan Yolda Rahatsızlanan Hastaya Yardım Eli Uzattı

Rize'de AFAD'dan Hızlı Müdahale

Rize'nin Çayeli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Aşıklar köyünde bir kişi rahatsızlandı. AFAD ekipleri, acil müdahale için seferber oldu.

Yol Kapandı, Acil Yardım İhtiyacı Doğdu

Kentte devam eden kar yağışı, ilçeye bağlı Aşıklar köyünün yolunu ulaşıma kapattı. Köyde yaşayan bir kişinin sağlık durumu kötüleşince, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Çalışmalar Başladı

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yol üzerinde çalışmalar yaparak bölgeye ulaşım sağladı. Bu çalışmaların ardından AFAD ekipleri de bölgeye intikal etti.

Hastaya Ulaşım Sağlandı

AFAD ekipleri, paletli kar aracı ile hasta için ambulansa ulaşım sağladı. Rahatsızlanan kişi, ambulansa nakledilerek en yakın hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Bu olay, zor hava koşullarında bile insanların hayatının ne kadar değerli olduğunun altını bir kez daha çizmektedir.

Rize'nin Çayeli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, AFAD ekiplerinin...

Rize'nin Çayeli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, AFAD ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

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