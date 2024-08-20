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Rize'de Asansörde Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki Zeynep, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:51
Rize'de Asansörde Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Rize'de Asansör Kazası

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, 16 yaşındaki Zeynep Ç. asansörde mahsur kaldı. Olay, Deniz Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Gencin evinden çıkarak asansöre bindiği sırada, asansör iki ile birinci kat arasından raydan çıktı ve içeride sıkışarak kaldı. Zeynep’in sesini duyan komşuları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

İtfaiyenin Müdahalesi

Acil ihbar sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye görevlileri, darbeli kırıcı kullanarak asansörün bulunduğu duvarı kırarak Zeynep Ç.’yi güvenli bir şekilde kurtardı.

Sağlık Durumu İyi

Kurtarma işleminin ardından sağlık ekipleri, Zeynep'in sağlık durumunu kontrol etti ve iyi olduğunu belirtti. Olay, aile ve komşular arasında büyük bir rahatlama yarattı.

Rize'de asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak...

Rize'de asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

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