Rize'de Aşırı Yağış: Vali Baydaş 1,2 Milyar Liralık Hasarı Açıkladı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 20 Eylül'de etkili olan şiddetli yağışın ardından yapılan hasar tespitlerine ilişkin sonuçları Valilik Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Sadece İl Özel İdaresi ve belediye alanlarındaki tespitlerin tutarının 1,2 milyar lira olduğunu bildirdi.

Afetin boyutu ve can kaybı

Baydaş, 20 Eylül'de 36 saatlik süreçte metrekareye 355 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü, bunun 1977'den bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu söyledi. Vali Baydaş, "Allah'a şükür bir can kaybı olmadan, çökme kaynaklı bir trafik kazasıyla 5 yaralımızla atlatmış olduk." dedi.

Hasar tespiti ve kurum bilançoları

İl Özel İdaresi ve belediyelerin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Baydaş, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Biz bu bilançolarla ilgili kurumlarımızla, bakanlıklarımızla yazışmalarımızı yaptık. Karayollarımız, Devlet Su İşlerimiz (DSİ), Milli Parklar ve Orman Bölge Müdürlüklerimizin de kendi hasarlarına dair bilançoları var. Sadece İl Özel İdaresi ve belediye alanlarında yaptığımız hasar tespiti 1,2 milyar lira. Karayolları, DSİ ve kendi bütçelemesini yapan kurumlar hariç."

Onarım ve ıslah çalışmaları

Baydaş, ihalelerin kısa sürede gerçekleştirileceğini ve "Zararı ve hasarı gidermeye çalışacağız." açıklamasını yaptı. AFAD ve DSİ işbirliğiyle yürütülen dere ıslah ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali, Türkiye genelinde toplam 18 milyon metreküp derelerde temizlik yapıldığını, bunun 2 milyon 800 bin metreküpünü sadece Rize'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vali Baydaş, bu 2 milyon 800 bin metreküp malzemenin dere kotunu muhafaza edecek şekilde dere ıslahı yapılarak çıkarıldığını ve böylece dere yataklarının rahatlatıldığını vurguladı.

Riskli yapılar

Fırtına Vadisi üzerinde bulunan riskli yapıların yıkım işlemlerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

