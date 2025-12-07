Rize'de Ayı Sürek Avı Başladı: Özel İzinle Müdahale

Rize'de Ayı Sürek Avı Başlatıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde popülasyonu artan ayılar, insanların yaşam alanlarına kadar inerek özellikle çiftçileri mağdur etmeye başladı. Bölgede arıcılık yapan üreticiler başta olmak üzere, meyve ve sebze üreticileri ile bazı haneler de zarar görüyor.

Vatandaş Talepleri ve İzin Süreci

Normal şartlarda avlanması yasak olan ayılar için, zarar gören vatandaşların başvuruları sonrası özel izin çıkarılıyor. Başvurular genellikle muhtarlıklar aracılığıyla yapılıyor, bölge araştırıldıktan sonra 1 günlük veya 2 günlük izin verilebiliyor. İzin süresi sona erdiğinde avlama yetkisi de bitiyor.

Avcılar Derneği Müdahalesi

Avcılar Derneği ile iş birliği yapılarak düzenlenen sürek avlarında amaç, tarla ve bahçelere zarar veren yaban hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmak. Dernek ekipleri, izin verilen günlerde av veya kaçırma yöntemi ile müdahale ediyor.

Avcılar Derneği Başkanı Halil İbrahim Topçu konuyla ilgili şunları söyledi: "Domuz avı popülasyonu biraz fazla olduğu için ve tarlalara da zarar verdiği için, biz bunları avcılar olarak arkadaşlarımızla beraber bugün bir av programı düzenledik. Kazasız belasız bir şekilde av yapmayı düşünüyoruz. Amacımız tarlalara zarar veren hayvanları kaçırmak, bu arazilerden uzaklaştırmak. Domuz avında talep yok ama ayı avında resmi talep olması gerekir. Ayı avı için izin 1 günlük çıkartılıyor ve ertesi gün yine ayı avı yapmak yasaktır. Ayı nedeniyle tarlası, bahçesi zarar gören, ayıdan korkusundan tarlaya, bahçeye gidemeyen vatandaşlar bunu talep ediyor. Ayı popülasyonu fazla olduğundan dolayı. O durumda da muhtarlıklar müracaat ediyor. Sonrasında bölge araştırılıp izin öyle çıkartılıyor. 1 günlük veya 2 günlük izin çıkartılıyor. Bulabilirsek avımızı yapıyoruz, bulamazsak izin bittiği anda av işi de bitiyor."

Çiftçilerin ve Arıcıların Yaşadığı Zararlar

Topçu, ayıların özellikle arıcılara ciddi zarar verdiğini belirtti: "Ayı vatandaşlara zarar veriyor. Arısı olanlara çok daha fazla zarar veriyor. Mesela üreticinin 10 adet peteği var. Peteklerinin yanına bir çıkıyor bakıyor ki hepsini ayı mahvetmiş. Bölgemizin insanı tarlada, bahçede çalışmayı sever. Ayı korkusundan rahat bir şekilde işine de bakamıyor. Tedirgin oldukları için 'bu hayvanları bizden uzak tutun' diye istiyorlar. Dernek olarak bize bilgi veriyorlar, bizde ona göre bir program düzenliyoruz. Bulabilirsek avlıyoruz, kaçırabilirsek kaçırıyoruz. Avımızı öyle sonlandırıyoruz."

Yetkililer ve avcı dernekleri, hem insanların güvenliğini sağlamak hem de tarımsal üretime yönelik zararları azaltmak amacıyla, verilen izin çerçevesinde hareket ettiklerini vurguluyor.

