Rize'de balıkçılar dualarla denize açıldı — Av yasağı sona erdi

Rize'de balıkçılar dualarla denize açıldı

Rize'de balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açıldı. Tören, Merkez Motorcu Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi.

Törene katılanlar ve mesajlar

Törene, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, diğer ilgililer ve balıkçılar katıldı.

Vali Yardımcısı İncesu, balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç ise yeni sezonun heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bu sezonun bereketin, bolluğun ve en önemlisi sürdürülebilirliğin sembolü olmasını diliyorum." dedi.

Program kapsamında Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi bir gösteri sundu.

Daha sonra İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın dua etmesinin ardından balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açıldı.

