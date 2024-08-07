Rize'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı

Rize'de Boğulma Olayı

Rize'de, Alipaşa Mahallesi'ndeki plajda denize giren 16 yaşındaki V.C. isimli genç kız, suda çırpınarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, genç kızın denizde kendisini tehlikede hissetmesiyle gerçekleşti.

Cankurtaranın Müdahalesi

Genç kızın suda çırpınarak yardım istemesi üzerine cankurtaran, hızlı bir şekilde olaya müdahale ederek V.C.'yi sudan çıkardı. Bu dakikalar, genç kızın hayatını kurtarmak açısından kritik bir an oldu.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

Olay sonrası 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.