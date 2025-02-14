Rize'de Çığ Düşmesi Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi

Rize'de Doğanın Gücü: Çığ Düşmesi Anı Görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda, karların yüksek bir yamaçta birikmesi sonucunda meydana gelen çığ düşüşü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ayder Yaylası'nda biriken kar kütleleri, zorlu bir şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü. Bu doğal olay, bölgenin muhteşem güzellikleri arasında yaşanan bir doğa olayının en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

Görüntüler, izleyenlerde büyük bir heyecan yaratırken, aynı zamanda doğanın gücünün de bir hatırlatıcısı oldu. Çığ düşüşü, hem yayla sakinleri hem de doğa tutkunları için önemli bir anı taşıyor.